Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, в селе Сарван автомобиль марки "Жигули" внезапно потерял управление и перевернулся на обочине.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре члена одной семьи - Гюльшан Давуд гызы Абышова, 1961 года рождения, Ханым Юсиф гызы Абышова, 1988 года рождения, Эшгин Эмиль оглы Абышзаде, 2010 года рождения и Эмиль Хасратдин Абышов, 1988 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.