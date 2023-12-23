О нас

Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие

Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
23 декабря 2023 г. 08:48
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, в селе Сарван автомобиль марки "Жигули" внезапно потерял управление и перевернулся на обочине.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре члена одной семьи - Гюльшан Давуд гызы Абышова, 1961 года рождения, Ханым Юсиф гызы Абышова, 1988 года рождения, Эшгин Эмиль оглы Абышзаде, 2010 года рождения и Эмиль Хасратдин Абышов, 1988 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Salyanda avtomobil aşıb, bir ailənin dörd üzvü xəsarət alıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi