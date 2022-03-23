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Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие

Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие В Сальянском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
23 марта 2022 г. 18:49
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие

В Сальянском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Алят-Астара.

Так, один из движущихся автомобилей врезался во встречную машину.

В результате ДТП жители Баку - Гюльнара Идрис гызы Рагимова, 1969 года рождения, Лейла Натиг гызы Рагимова, 1996 года рождения и Садагат Айдын гызы Магеррамова, 1969 года рождения, получили различные телесные травмы.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи они были отправлены в столицу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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