О нас

Тяжелое ДТП в Нефтчале, есть погибшие

Тяжелое ДТП в Нефтчале, есть погибшие В Нефтчалинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
16 июня 2023 г. 21:42
Тяжелое ДТП в Нефтчале, есть погибшие

В Нефтчалинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Гасанабад.

Так, автомобиль "Мерседес" столкнулся с мотоциклом. В результате аварии на месте погибли местные жители Тофиг Искендер оглы Гусейнов, 1968 года рождения и Эльнур Иса оглы Зейналов, 1979 года рождения.

А Байрам Интигам оглы Балашов, 2010 года рождения получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Neftçalada avtomobil motosikletlə toqquşub, ölən və yaralananlar var

Самое читаемое

В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi