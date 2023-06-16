Тяжелое ДТП в Нефтчале, есть погибшие

В Нефтчалинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Нефтчалинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Гасанабад.

Так, автомобиль "Мерседес" столкнулся с мотоциклом. В результате аварии на месте погибли местные жители Тофиг Искендер оглы Гусейнов, 1968 года рождения и Эльнур Иса оглы Зейналов, 1979 года рождения.

А Байрам Интигам оглы Балашов, 2010 года рождения получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.