Тяжелое ДТП в Нефтчале, есть погибшие

В Нефтчалинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Гасанабад.
Так, автомобиль "Мерседес" столкнулся с мотоциклом. В результате аварии на месте погибли местные жители Тофиг Искендер оглы Гусейнов, 1968 года рождения и Эльнур Иса оглы Зейналов, 1979 года рождения.
А Байрам Интигам оглы Балашов, 2010 года рождения получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в Нефтчалинскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.