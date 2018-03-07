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    Тяжелое ДТП в Лянкяране: один из двух пострадавших - гражданин России

    © Report

    Лянкяран. 7 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе столкнулись грузовик и автомобиль марки Mercedes.

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на 214 км магистрали Алят-Астара.

    Столкнулись автомобиль марки Mercedes и грузовик марки Ford. В результате ДТП житель астаринского села Пенсер Саххат Агаев 1979 г.р. и его пассажир, житель Дагестанской Республики РФ Агабалаев Агабала Хаспулатович 1994 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Потерпевшие доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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