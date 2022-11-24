Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть пострадавшие

В Лянкяранском районе столкнулись автомобили, пострадали 4 человека.

В Лянкяранском районе столкнулись легковые автомобили, пострадали 4 человека.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Лянкяран-Борадигях, проходящий через село Шагласер.

Так, автомобиль марки "Мерседес", которым управлял житель села Хархатан Фагани Ильхам оглы Агазаде, 1997 года рождения столкнулся с транспортным средством той же марки, принадлежащему жителю села Тюкавиля Захиду Мирзоеву.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили Ф.Агазаде и его пассажиры - Хиджат Алемдар оглы Садыгов, 2005 г.р., Нурлан Амин оглы Самедов, 2001 г.р., Гусейнали Худаяр оглы Ализаде, 1999 г.р.

Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.