Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший и раненая

Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший и раненая

В Лянкяранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

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В Лянкяранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Сутемурдов. Автомобиль марки VAZ-2106 столкнулся с Hyundai. Затем VAZ-2106 врезался в дерево и электрический столб. В результате происшествия водитель Нахид Асиф оглы Турабов, 1986 года рождения погиб на месте ДТП. Находившаяся в автомобиле Ульвия Натиг гызы Гусейнова, 1984 года рождения получила различные телесные травмы. Водитель Hyundai скрылся с места происшествия. По факту ведется расследование Подпишитесь на наш Telegram канал