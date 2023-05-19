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Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший и раненая

Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший и раненая В Лянкяранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
19 мая 2023 г. 22:57
Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший и раненая

В Лянкяранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Сутемурдов.

Автомобиль марки VAZ-2106 столкнулся с Hyundai.

Затем VAZ-2106 врезался в дерево и электрический столб.

В результате происшествия водитель Нахид Асиф оглы Турабов, 1986 года рождения погиб на месте ДТП.

Находившаяся в автомобиле Ульвия Натиг гызы Гусейнова, 1984 года рождения получила различные телесные травмы.

Водитель Hyundai скрылся с места происшествия.

По факту ведется расследование

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda ağır yol qəzasında ölən və yaralananların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

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