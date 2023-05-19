Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший и раненая

В Лянкяранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Сутемурдов.
Автомобиль марки VAZ-2106 столкнулся с Hyundai.
Затем VAZ-2106 врезался в дерево и электрический столб.
В результате происшествия водитель Нахид Асиф оглы Турабов, 1986 года рождения погиб на месте ДТП.
Находившаяся в автомобиле Ульвия Натиг гызы Гусейнова, 1984 года рождения получила различные телесные травмы.
Водитель Hyundai скрылся с места происшествия.
По факту ведется расследование