Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибшая и раненые

В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

Так, автомобиль марки Tofaş, управляемый Шякяром Самир оглу Сафарли, 2002 года рождения столкнулся с автомобилем марки Toyota Prius, за рулем которого находился житель села Дигях Лянкяранского района Акшин Манаф оглу Ахмедов, 1995 года рождения.

Скончалась мать Ш. Сафарли, Севиндж Агамехди гызы Сафарова, 1983 года рождения.

Оба водителя в тяжелом состоянии доставлены в Центральную больницу Лянкярана.

Отметим, что погибшая С.Сафарова работала в регистрационном отделении Лянкяранской центральной районной больницы.

По факту ведется расследование.