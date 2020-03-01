Тяжелое ДТП в Кюрдемире, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Жертвами ДТП в Кюрдемире стали 2 человека, еще трое были ранены.

Как передает ширванское бюро Report, во время аварии тяжкие телесные повреждения получил житель Баку Сабухи Гусейнов Тахир оглу 1983 года рождения. Еще двое жителей столицы – Айхан Гусейнов Сабухи оглу 2007 года рождения и Метлеб Юсифов 1983 года рождения – скончались.

Состояние еще двух пострадавших в ДТП нормальное.

Отметим, что инцидент был зафиксирован в селе Сыгырлы. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с номерным знаком 90-AA-047, ехавший в направлении Баку, потерял управление. В результате транспортное средство сошло с дороги и перевернулось.

21:12

В Кюрдемирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Сыгырлы.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с номерным знаком 90-AA-047, ехавший в направлении Баку, потерял управление.

В результате транспортное средство сошло с дороги и перевернулось. Пострадали пять человек, включая водителя. Раненые на машине скорой помощи были доставлены в Центральную больницу Кюрдемирского района и помещены в отделение травматологии.

По факту ведется расследование.