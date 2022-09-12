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Тяжелое ДТП в Кюрдамире, пострадали 4 человека

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, пострадали 4 человека В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
12 сентября 2022 г. 22:33
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, пострадали 4 человека

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящей через село Каррар.

Так, в результате столкновения легкового автомобиля марки "ВАЗ-21010" с грузовиком "КамАЗ", различные телесные травмы получили водитель - 38-летний Роял Сайяр оглы Керимов, а также 42-летний Маил Микаил оглы Керимов, 34-летний Пярвин Алиага оглы Ахмедов и 30-летний Эльнур Салех оглы Керимов.

Раненые были доставлены в Кюрдамирскую центральную больницу с помощью скорой помощи.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub

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