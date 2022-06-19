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Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибшие

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибшие В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, несколько человек погибли.
Происшествия
19 июня 2022 г. 12:10
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибшие

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхе-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Сыгырлы.

Так, автомобиль марки "Toyota" столкнулся с грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП, водитель Хатам Байдашов и его пассажир Фарид Насибов погибли на месте.

Их тела переданы в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə “Toyota” “KamAZ”a çırpılıb, ölənlər var

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