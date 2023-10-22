Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на 176-м км главной автодороги Баку-Газах, проходящей через село Аршалы.
Так, 31-летний водитель легкового автомобиля марки Hyundai Sonata Арастун Афлатун оглы Сардарлы врезался в припаркованный на обочине эвакуатор Hyundai.
В результате ДТП, А.Сардарлы и его пассажиры - 33-летний Гудрат Салех оглы Агамалиев и 29-летний Ниджат Афлатун оглы Сардарлы были доставлены на машине скорой помощи в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.