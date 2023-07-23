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Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Происшествия
23 июля 2023 г. 17:39
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящий через село Гарабуджак.

Так, водитель автомобиля "Мерседес" 31-летняя Рена Сохбат гызы Велиева не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

В ходе ДТП Р.Велиева и ее дети - 11-летняя Севги Кямиль гызы Велиева и 10-летний Али Кямиль гызы Велиев получили травмы различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную больницу с помощью машины скорой помощи.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

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