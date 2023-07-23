Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящий через село Гарабуджак.

Так, водитель автомобиля "Мерседес" 31-летняя Рена Сохбат гызы Велиева не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

В ходе ДТП Р.Велиева и ее дети - 11-летняя Севги Кямиль гызы Велиева и 10-летний Али Кямиль гызы Велиев получили травмы различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную больницу с помощью машины скорой помощи.

По факту ведется расследование.