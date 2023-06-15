Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые

В селе Атакишили Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и раненые.

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В селе Атакишили Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и раненые. Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, автомобиль марки Toyota Prius, которым управлял житель города Баку, 24-летний Хасиянов Руслан Али оглы врезался в грузовик Mercedes. В результате пассажир автомобиля Toyota Prius 23-летний Эльнур Джаваншир оглы Мансимов скончался на месте ДТП. Отмечается, что в аварии пострадали 32-летний Вахид Гусейнага оглы Гасымов, Ислам Ровшан оглы Самедов 1991 г.р. и С.Аллахвердиев. Раненых с помощью скорой помощи доставили в Кюрдамирскую центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал