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Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые В селе Атакишили Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и раненые.
Происшествия
15 июня 2023 г. 07:30
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые

В селе Атакишили Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и раненые.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, автомобиль марки Toyota Prius, которым управлял житель города Баку, 24-летний Хасиянов Руслан Али оглы врезался в грузовик Mercedes. В результате пассажир автомобиля Toyota Prius 23-летний Эльнур Джаваншир оглы Мансимов скончался на месте ДТП.

Отмечается, что в аварии пострадали 32-летний Вахид Гусейнага оглы Гасымов, Ислам Ровшан оглы Самедов 1991 г.р. и С.Аллахвердиев.

Раненых с помощью скорой помощи доставили в Кюрдамирскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

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