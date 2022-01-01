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Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
1 января 2022 г. 07:47
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Каррар.

Так, при движении микроавтобуса Ford в направлении Баку водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в бетонную плиту на обочине дороги.

По предварительным данным пострадали жители Агдамского района - 31-летний Халилов Рахиб Осман оглы, 45-летняя Иманов Джалал Гудрат оглы, 20-летний Гасанов Нахид Шахид оглы, 20-летняя Халилова Шовкат Ахмед гызы и Халилзаде Ягмур Рахиб гызы.

Пострадавшие были доставлены на машине скорой помощи в Кюрдамирскую центральную больницу.

Позже один из раненых Рахиб Халилов, несмотря на усилия врачей скончался.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə mikroavtobus qəzaya uğrayıb, 1 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb

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