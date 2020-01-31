​Тяжелое ДТП в Гёйгёле: Есть погибший и раненые

В Гёйгёльском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на автомобильной дороге Гянджа-Дашкесан, проходящем через Гёйгёльский район.

По предварительной информации, в селе Новый Кызылча грузовик "Ford" врезался в грузовой автомобиль марки "Zil", который стоял на обочине дороги.

В результате ДТП одна женщина погибла на месте происшествия, еще двое (женщина и ребенок) получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.