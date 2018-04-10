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    Тяжелое ДТП в Геранбое: обнародованы имена погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование© Report

    Геранбой. 10 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и раненых в результате тяжелого ДТП в Геранбое.

    Как сообщает западное бюро Report, получившие в результате аварии тяжелые травмы Улдуз Эльдар гызы Амрахова 1981 г.р., Халида Гияс гызы Демирова 1987 г.р., Бикеханым Джамшид гызы Рустамова 1988 г.р. помещены в Геранбойскую центральную районную больницу.

    Получившая тяжелые травмы Джамиля Аскер гызы Мамедова скончалась в больнице, а Сахиб Мамедов - по дороге в медицинское учреждение.

    *** 14:03 

    Геранбой. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Гызылгаджилы.

    В результате столкновения двух автомобилей погибли двое, ранены три человека.

    Все раненые помещены в отделение травматологии Геранобойской центральной районной больницы.

    По факту ведется расследование. 

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