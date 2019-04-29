Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП в Гейгельском районе, унесшим жизни 8 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 4

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Возбуждено уголовное в связи с тяжелым ДТП в Гейгельском районе.

Как сообщает западный центр Report, авария произошла на пролегающем через село Ени Гызылджа Гейгельского района отрезке автомобильной дороги Гянджа-Дашкесан.

Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107". В результате аварии погибли члены двух семей (жители Дашкесанского района) и их близкие родственники. В общей сложности, число погибших достигло 8 человек, 1 - ранен.

Лечение пострадавшей Ругийи Рамиз гызы Гасановой 1991 г.р. продолжается в отделении травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

Тела всех жертв ДТП переданы близким.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 УК.

Ведется расследование.

*** 16:05

Стали известны имена погибших и раненых в результате тяжелого ДТП в Гейгельском районе.

Как сообщает западный центр Report, это жители Дашкесанского района Эльдениз Гярай оглу Гасанов 1995 г.р., Рубаб Эльдениз гызы Гасанова 2018 г.р., Фирангиз Демир гызы Оруджева 1934 г.р. и Нахида Газанфар гызы Оруджева 1958 г.р. Все они находились в автомобиле марки "ВАЗ-2107".

В аварии также погибли Аслан Абульфат оглу Джамалов 1986 г.р., Гамид Самед оглу Байрамов 1949 г.р., Севиндж Мехман гызы Джамалова 1995 г.р. и Гусейн Аслан оглу Джамалов 2016 г.р.

Кроме того, в результате ДТП пострадала жительница Гянджи Ругийя Рамиз гызы Гасанова 1991 г.р.

*** 15:41

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*** 14:16

Число погибших в результате тяжелого ДТП в Гёйгёльском районе достигло 8 человек.

Как сообщает западный центр Report, двое из них дети, четверо - женщины, двое - мужчины.

*** 13:13

В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западный центр Report, авария отмечена на пролегающем через территорию Гёйгёльского района отрезке автомобильной дороги Гянджа-Дашкесан.

Столкнулись легковые автомобили марок ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. В результате ДТП на месте происшествия погибли одна женщина и двое мужчин, а один ребенок скончался по дороге в больницу.

Отмечается, что в результате аварии есть также пострадавшие.

По факту ведется расследование.