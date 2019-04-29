Тяжелое ДТП в Гёйгёле: число погибших достигло 8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате тяжелого ДТП в Гёйгёльском районе достигло 8 человек.
Как сообщает западный центр Report, двое из них дети, четверо - женщины, двое - мужчины.
*** 13:13
В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает западный центр Report, авария отмечена на пролегающем через территорию Гёйгёльского района отрезке автомобильной дороги Гянджа-Дашкесан.
Столкнулись легковые автомобили марки ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. В результате ДТП на месте происшествия погибли одна женщина и двое мужчин, а один ребенок скончался по дороге в больницу.
Отмечается, что в результате аварии есть также пострадавшие.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости