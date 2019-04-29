Тяжелое ДТП в Гёйгёле: число погибших достигло 8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Число погибших в результате тяжелого ДТП в Гёйгёльском районе достигло 8 человек.

Как сообщает западный центр Report, двое из них дети, четверо - женщины, двое - мужчины.

*** 13:13

В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западный центр Report, авария отмечена на пролегающем через территорию Гёйгёльского района отрезке автомобильной дороги Гянджа-Дашкесан.

Столкнулись легковые автомобили марки ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. В результате ДТП на месте происшествия погибли одна женщина и двое мужчин, а один ребенок скончался по дороге в больницу.

Отмечается, что в результате аварии есть также пострадавшие.

По факту ведется расследование.