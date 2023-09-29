Тяжелое ДТП в Гаджигабуле: пять человек получили травмы

В Гаджигабуле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

В Гаджигабуле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Падар.

Водитель легкового автомобиля Chevrolet, двигаясь в направлении Гянджи, потерял управление. В результате пять человек, находившихся в машине, получили травмы различной степени тяжести.

Раненые были доставлены на машине скорой медицинской помощи в Кюрдамирскую центральную районную больницу и взяты под наблюдение врача.

По данному факту проводится расследование.