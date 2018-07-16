Тяжелое ДТП в Физули, водитель погиб

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Физулинском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 14 июля на территории села Беюк Бахманли.

Житель Баку Сеймур Худиев, находясь за рулем автомобиля марки "Мерседес", потерял управление во время движения, автомобиль перевернулся. В результате аварии водитель С.Худиев скончался на месте происшествия от полученных травм. Два пассажира автомобиля были госпитализированы с различными травмами.