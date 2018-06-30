Стали известны имена погибших и раненых в ДТП в Евлахе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Евлах. 30 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и раненых в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Евлахском районе.

Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии погибли 3 человека, еще 9 были ранены.

По предварительной версии, причиной аварии стало взрыв колеса у грузовика.

Погибшие:

Абдуллаев Эмин Васиф оглы (2006), Шамкир

Мусаева Самира Фахраддин гызы (1980), Шамкир

Алескерова Зияфат Насряддин гызы (1973), Товуз

Тяжелые раненыя получили:

Мусаев Наджмаддин Нофель оглы (2001), Шамкир

Тамаров Матлаб Арзу оглы (1993), Газах

Алиев Алияр Ильяс оглы (1961), Шамкир

Алиев Джавидан Алияр оглы (2001), Шамкир

Легкие ранения получили:

Ахмедова Шафа Видади гызы (1974), Шамкир

Иманова Тамила Насир гызы (1959), Товуз

Тагиева Адиля Насир гызы (1966), Товуз

Гасанова Халида Намик гызы (2006), Товуз

Алескерова Джамиля Насир гызы (1961), Товуз

***20:47

Евлах. 30 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе, на автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, микроавтобус курсирующий по маршруту Шамкир – Баку столкнулся с грузовиком. В аварии погибли 3 человека, среди них один ребенок.

7 человек получили ранения. Они были госпитализированы в Центральную клиническую больницу Евлахского района.

По факту ведется расследование.