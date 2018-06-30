 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стали известны имена погибших и раненых в ДТП в Евлахе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    © Report

    Евлах. 30 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и раненых в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Евлахском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии погибли 3 человека, еще 9 были ранены.

    По предварительной версии, причиной аварии стало взрыв колеса у грузовика.

    Погибшие:

    Абдуллаев Эмин Васиф оглы (2006), Шамкир

    Мусаева Самира Фахраддин гызы (1980), Шамкир

    Алескерова Зияфат Насряддин гызы (1973), Товуз

    Тяжелые раненыя получили:

    Мусаев Наджмаддин Нофель оглы (2001), Шамкир

    Тамаров Матлаб Арзу оглы (1993), Газах

    Алиев Алияр Ильяс оглы (1961), Шамкир

    Алиев Джавидан Алияр оглы (2001), Шамкир

    Легкие ранения получили:

    Ахмедова Шафа Видади гызы (1974), Шамкир

    Иманова Тамила Насир гызы (1959), Товуз

    Тагиева Адиля Насир гызы (1966), Товуз

    Гасанова Халида Намик гызы (2006), Товуз

    Алескерова Джамиля Насир гызы (1961), Товуз

    ***20:47

    Евлах. 30 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе, на автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, микроавтобус курсирующий по маршруту Шамкир – Баку столкнулся с грузовиком. В аварии погибли 3 человека, среди них один ребенок.

    7 человек получили ранения. Они были госпитализированы в Центральную клиническую больницу Евлахского района.

    По факту ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi