Стали известны имена погибших и раненых в ДТП в Евлахе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Евлах. 30 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и раненых в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Евлахском районе.
Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии погибли 3 человека, еще 9 были ранены.
По предварительной версии, причиной аварии стало взрыв колеса у грузовика.
Погибшие:
Абдуллаев Эмин Васиф оглы (2006), Шамкир
Мусаева Самира Фахраддин гызы (1980), Шамкир
Алескерова Зияфат Насряддин гызы (1973), Товуз
Тяжелые раненыя получили:
Мусаев Наджмаддин Нофель оглы (2001), Шамкир
Тамаров Матлаб Арзу оглы (1993), Газах
Алиев Алияр Ильяс оглы (1961), Шамкир
Алиев Джавидан Алияр оглы (2001), Шамкир
Легкие ранения получили:
Ахмедова Шафа Видади гызы (1974), Шамкир
Иманова Тамила Насир гызы (1959), Товуз
Тагиева Адиля Насир гызы (1966), Товуз
Гасанова Халида Намик гызы (2006), Товуз
Алескерова Джамиля Насир гызы (1961), Товуз
***20:47
Евлах. 30 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе, на автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, микроавтобус курсирующий по маршруту Шамкир – Баку столкнулся с грузовиком. В аварии погибли 3 человека, среди них один ребенок.
7 человек получили ранения. Они были госпитализированы в Центральную клиническую больницу Евлахского района.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости