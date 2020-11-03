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Тяжелое ДТП в Джалилабаде

Тяжелое ДТП в Джалилабаде В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом
Происшествия
3 ноября 2020 г. 22:36
Тяжелое ДТП в Джалилабаде

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Гюняшли.

Житель Астаринского района С.Новрузов, управляя автомобилем марки Mercedes, врезался в Opel, за рулем которого находился житель села Мугань А.Шаммадов. В результате пассажиры Opel – односельчане водителя Афиг Нифталиев и Джалал Гараев погибли на месте, а сам А.Шаммадов был госпитализирован с травмами.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var

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