Тяжелое ДТП в Джалилабаде

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Гюняшли.

Житель Астаринского района С.Новрузов, управляя автомобилем марки Mercedes, врезался в Opel, за рулем которого находился житель села Мугань А.Шаммадов. В результате пассажиры Opel – односельчане водителя Афиг Нифталиев и Джалал Гараев погибли на месте, а сам А.Шаммадов был госпитализирован с травмами.

По факту ведется расследование.