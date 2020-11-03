Тяжелое ДТП в Джалилабаде

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Гюняшли.
Житель Астаринского района С.Новрузов, управляя автомобилем марки Mercedes, врезался в Opel, за рулем которого находился житель села Мугань А.Шаммадов. В результате пассажиры Opel – односельчане водителя Афиг Нифталиев и Джалал Гараев погибли на месте, а сам А.Шаммадов был госпитализирован с травмами.
По факту ведется расследование.