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Тяжелое ДТП в Джалилабаде, пострадали четыре человека

Тяжелое ДТП в Джалилабаде, пострадали четыре человека В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
1 января 2024 г. 21:51
Тяжелое ДТП в Джалилабаде, пострадали четыре человека

В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на проходящем через село Шатырлы участке автодороги Джалилабад-Ярдымлы.

Так, в результате столкновения легковых автомобилей марок "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 21011" пострадали Пюстаханым Мамедова, 1947 года рождения, Камиль Миреламов, 1981 года рождения, Абидин Балогланов, 2004 года рождения, и Роял Агагулиев, 2002 года рождения.

Все они с различными телесными повреждениями были доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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