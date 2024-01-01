Тяжелое ДТП в Джалилабаде, пострадали четыре человека

В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на проходящем через село Шатырлы участке автодороги Джалилабад-Ярдымлы.

Так, в результате столкновения легковых автомобилей марок "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 21011" пострадали Пюстаханым Мамедова, 1947 года рождения, Камиль Миреламов, 1981 года рождения, Абидин Балогланов, 2004 года рождения, и Роял Агагулиев, 2002 года рождения.

Все они с различными телесными повреждениями были доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.