Тяжелое ДТП в Бейлагане, есть погибшие

В Бейлагане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

В Бейлагане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

Как сообщает Report, на горячую линию Министерства "112" поступила информация о том, что вследствие ДТП в Бейлаганском районе (11-й километр автодороги Бейлаган-Дашбур) возникла необходимость в помощи спасателей.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке условий эксплуатации было установлено, что легковой автомобиль Daewoo врезался в придорожную автобусную остановку, в транспортном средстве оказались зажатыми два человека.

В результате спасательных мероприятий они были извлечены из деформированного автомобиля и переданы по назначению.