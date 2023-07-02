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Тяжелое ДТП в Бейлагане, есть погибшие

Тяжелое ДТП в Бейлагане, есть погибшие В Бейлагане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.
Происшествия
2 июля 2023 г. 21:21
Тяжелое ДТП в Бейлагане, есть погибшие

В Бейлагане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

Как сообщает Report, на горячую линию Министерства "112" поступила информация о том, что вследствие ДТП в Бейлаганском районе (11-й километр автодороги Бейлаган-Дашбур) возникла необходимость в помощи спасателей.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке условий эксплуатации было установлено, что легковой автомобиль Daewoo врезался в придорожную автобусную остановку, в транспортном средстве оказались зажатыми два человека.

В результате спасательных мероприятий они были извлечены из деформированного автомобиля и переданы по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölənlər var

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