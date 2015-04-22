​Тяжелое ДТП в Барде: погиб один, ранено 2 человека

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Барде произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает Report, на территории бардинского села Герене - на магистрали Евлах-Агдам - столкнулись автомобили марки "Mercedes" и "VAZ-2107".
Как отметили очевидцы, в результате ДТП водитель "VAZ-2107" скончался на месте происшествия, а два пассажира были в тяжелом состоянии доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Отметим, что личность погибшего водителя и пострадавших пассажиров пока не установлена.
Valeh DadaşovАвтор новости
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