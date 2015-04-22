​Тяжелое ДТП в Барде: погиб один, ранено 2 человека

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Барде произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на территории бардинского села Герене - на магистрали Евлах-Агдам - столкнулись автомобили марки "Mercedes" и "VAZ-2107".

Как отметили очевидцы, в результате ДТП водитель "VAZ-2107" скончался на месте происшествия, а два пассажира были в тяжелом состоянии доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

Отметим, что личность погибшего водителя и пострадавших пассажиров пока не установлена.