Тяжелое ДТП в Баку, женщина погибла, 5 ранены

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария зарегистрирована в поселке Рамана Сабунчинского района.
23 декабря около 14:00 житель Баку Субхан Мамедов потерял управление за рулем автомобиля марки NAZ Lifan, в результате чего машина перевернулась.
Пострадавший водитель и 5 пассажиров помещены в больницу. От полученных травм свекровь С.Мамедова М.Исмаилова скончалась в медицинском учреждении.
Сабунчинское РУП ведет расследование.
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