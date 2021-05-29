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Тяжелое ДТП в Баку: пятеро пострадавших

Тяжелое ДТП в Баку: пятеро пострадавших В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
29 мая 2021 г. 04:49
Тяжелое ДТП в Баку: пятеро пострадавших

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в Сураханском районе.

Так, в поселке Бахар в результате столкновения двух автомобилей пострадали пятеро человек: Сахиль Рустам оглы Рахманов, 2000 года рождения, Ибрагим Эльчин оглы Гулиев, 1999 года рождения, Туран Рахим оглы Мамедли, 2000 года рождения, Айхан Шахин оглы Овчуев, 2000 года рождения и Руфат Алибаба оглы Юсифов, 1995 года рождения.

Раненые с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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