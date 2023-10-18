Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи в связи дорожно-транспортным происшествием на территории Сураханского района Баку.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи в связи дорожно-транспортным происшествием на территории Сураханского района Баку.

Как передает Report, по вызову была незамедлительно задействована соответствующая группа Службы спасения особого риска ведомства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль KİA RİO врезался в железные ограждения, в результате которого водитель оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

Спасатели с помощью специальных средств спасли Лачына Агиль оглы Джаббарова, 2001 года рождения и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.