​Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие

В Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.
Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сабунчинском районе.
Автомобиль марки "Нива" столкнулся с Mercedes. В ходе инцидента 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
С помощью прохожих пострадавшие были доставлены в Городскую клиническую больницу №3. Состояние одного из них – Шахрияра Гахраманова Интигам оглу 1991 года рождения – тяжелое.
В больнице отказались давать информацию о пострадавших.
Рамин Шахбазов