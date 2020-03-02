​Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие

В Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сабунчинском районе.

Автомобиль марки "Нива" столкнулся с Mercedes. В ходе инцидента 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

С помощью прохожих пострадавшие были доставлены в Городскую клиническую больницу №3. Состояние одного из них – Шахрияра Гахраманова Интигам оглу 1991 года рождения – тяжелое.

В больнице отказались давать информацию о пострадавших.

Рамин Шахбазов