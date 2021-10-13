Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии

Как сообщили Report из Клинической городской больницы №3, в больницу доставлено 16 человек. Из них двоих оперируют, 4 человека находятся в реанимации, состояние 10-и из них оценивается как легкое.
В результате ДТП с участием грузовика и автобуса 20 человек получили ранения, пятеро погибли.
На место происшествия было привлечено 10 карет скорой помощи. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое.
На участке дороги Международный аэропорт Гейдар Алиев-Мардакян, называющейся Сураханский круг, произошло тяжелое ДТП.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика заснул за рулем, грузовик врезался в автобус. Автобус перевернулся после столкновения.
В результате ДТП есть погибшие и раненые.