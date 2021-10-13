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Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии

Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии В результате ДТП с участием грузовика и автобуса пятеро погибли.
Происшествия
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса пятеро погибли.

Как сообщили Report из Клинической городской больницы №3, в больницу доставлено 16 человек. Из них двоих оперируют, 4 человека находятся в реанимации, состояние 10-и из них оценивается как легкое.

08:37

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса 20 человек получили ранения, пятеро погибли.

Как передает Report, согласно информации на 08:00 20 человек госпитализированы в результате ДТП.

На место происшествия было привлечено 10 карет скорой помощи. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое.

08:21

На участке дороги Международный аэропорт Гейдар Алиев-Мардакян, называющейся Сураханский круг, произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили Report из БТА, грузовик «Mercedes» с государственным регистрационным знаком 99-DH-343, двигавшийся в направлении Мардакяна, врезался в пассажирский автобус с номерным знаком 10-TH-116, который временно эксплуатируется «Ayşən LTD», на регулярном маршруте номер 171.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика заснул за рулем, грузовик врезался в автобус. Автобус перевернулся после столкновения.

В результате ДТП есть погибшие и раненые.

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Версия на английском языке ФотоFive killed, dozens injured in deadly road accident in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yük maşını avtobusa çırpılıb, 5 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb

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