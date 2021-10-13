О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу

Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Происшествия
13 октября 2021 г. 11:39
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу

16 человек, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на аэропортовском шоссе в Баку, были госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3.

Как сообщает Report, об этом Real TV сказал заведующий отделением Сабунчинского медицинского центра Мухаммед Мамедов.

Он отметил, что двое пострадавших были прооперированы: "Четверо находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние еще четверых удовлетворительное, они выписаны на амбулаторное лечение. Остальные сейчас находятся под наблюдением врачей. Скончавшихся среди доставленных в нашу больницу нет. Одному из пострадавших была удалена селезенка из-за серьезной травмы. Другому пострадавшему ампутировали ногу. Состояние остальных госпитализированных оценивается как среднее и удовлетворительное".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Aeroport yolunda baş verən qəzada yaralananların vəziyyəti açıqlanıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
9 октября 2021 г. 21:47
Бакинский зоопарк открыт для посетителей
ФотоБакинский зоопарк открыт для посетителей
9 октября 2021 г. 13:01
В Москве пройдёт вечер памяти Таира Салахова
В Москве пройдёт вечер памяти Таира Салахова
9 октября 2021 г. 12:51
Президент Азербайджана заложил фундамент новой мечети в Гадруте
ФотоПрезидент Азербайджана заложил фундамент новой мечети в Гадруте
10 октября 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi