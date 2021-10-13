Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу

16 человек, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на аэропортовском шоссе в Баку, были госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3.

Как сообщает Report, об этом Real TV сказал заведующий отделением Сабунчинского медицинского центра Мухаммед Мамедов.

Он отметил, что двое пострадавших были прооперированы: "Четверо находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние еще четверых удовлетворительное, они выписаны на амбулаторное лечение. Остальные сейчас находятся под наблюдением врачей. Скончавшихся среди доставленных в нашу больницу нет. Одному из пострадавших была удалена селезенка из-за серьезной травмы. Другому пострадавшему ампутировали ногу. Состояние остальных госпитализированных оценивается как среднее и удовлетворительное".