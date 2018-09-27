Тяжелое ДТП в Баку, 1 человек погиб, 2 ранены

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария произошла около 9 часов утра 26 сентября на территории поселка Умид Гарадагского района.

Житель Ширвана Фариз Мурадов за рулем автомобиля марки Hyundai врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки Ford, принадлежащий Шабану Исаеву. Пострадавшие в результате ДТП Ф.Мурадов и его пассажиры - житель Агджабединского района Сахиб Алиев и житель города Ширван Эльхан Новрузов были помещены в больницу. От полученных травм С.Алиев скончался в медицинском учреждении.

Главное управление следствия и дознания ведет расследование.