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    Тяжелое ДТП в Баку, 1 человек погиб, 2 ранены

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария произошла около 9 часов утра 26 сентября на территории поселка Умид Гарадагского района. 

    Житель Ширвана Фариз Мурадов за рулем автомобиля марки Hyundai врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки Ford, принадлежащий Шабану Исаеву. Пострадавшие в результате ДТП Ф.Мурадов и его пассажиры - житель Агджабединского района Сахиб Алиев и житель города Ширван Эльхан Новрузов были помещены в больницу. От полученных травм С.Алиев скончался в медицинском учреждении.

    Главное управление следствия и дознания ведет расследование.  

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