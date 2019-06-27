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Тяжелое ДТП в Азербайджане: двое погибших, четверо пострадавших

Тяжелое ДТП в Азербайджане: двое погибших, четверо пострадавших

В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент был зарегистрирован рядом с Билясуварской центральной районной больницей.

Сообщается, что в результате столкновения автомобилей марок Lada Priora и "ВАЗ-21015" на месте происшествия скончались две женщины, их тела были изъяты сотрудниками Службы спасения особого риска и переданы по назначению. В то же время четверо пострадавших госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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