Тяжелое ДТП в Азербайджане: двое погибших, четверо пострадавших

В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент был зарегистрирован рядом с Билясуварской центральной районной больницей.

Сообщается, что в результате столкновения автомобилей марок Lada Priora и "ВАЗ-21015" на месте происшествия скончались две женщины, их тела были изъяты сотрудниками Службы спасения особого риска и переданы по назначению. В то же время четверо пострадавших госпитализированы.

По факту ведется расследование.