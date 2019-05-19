Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибшие - ВИДЕО

ДТП со смертельным исходом произошло в селе Шуви Астаринского района.
Как передает Южный центр Report, автомобиль "VAZ-21011", управляемый жителем села 17-летним Шахрияром Аскеровым, столкнулся с автомобилем "Mercedes", управляемым жителем другого села района Мамедом Шахмурадовым.
В результате столкновения Аскеров получил многочисленные травмы. Находившийся в автомобиле пассажир, 18-летний Камиль Бахшиев скончался на месте происшествия.
В связи с фактом ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости