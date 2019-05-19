Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибшие - ВИДЕО

Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибшие

19 мая, 2019 21:42

https://report.az/storage/news/61c8997329458578828960a25a6d0b51/28f67093-64dd-4ce7-ba0e-334f21401c6a_292.jpg ДТП со смертельным исходом произошло в селе Шуви Астаринского района. Как передает Южный центр Report, автомобиль "VAZ-21011", управляемый жителем села 17-летним Шахрияром Аскеровым, столкнулся с автомобилем "Mercedes", управляемым жителем другого села района Мамедом Шахмурадовым. В результате столкновения Аскеров получил многочисленные травмы. Находившийся в автомобиле пассажир, 18-летний Камиль Бахшиев скончался на месте происшествия. В связи с фактом ведется расследование.

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