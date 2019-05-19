 Наверх

Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибшие - ВИДЕО

Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибшие

ДТП со смертельным исходом произошло в селе Шуви Астаринского района.

Как передает Южный центр Report, автомобиль "VAZ-21011", управляемый жителем села 17-летним Шахрияром Аскеровым, столкнулся с автомобилем "Mercedes", управляемым жителем другого села района Мамедом Шахмурадовым.

В результате столкновения Аскеров получил многочисленные травмы. Находившийся в автомобиле пассажир, 18-летний Камиль Бахшиев скончался на месте происшествия.

В связи с фактом ведется расследование.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi