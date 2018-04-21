Тяжелое ДТП в Агджабеди, есть погибшие и раненые

Агджабеди. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Агджабеди произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на проходящей по территории села Авшар части трассы Мингячевир-Бахрамтепе.

Автомобиль марки Mutsubishi, управляемый жителем села Дашсалахлы Газахского района Джейхуном Байрамовым 1987 г.р., потерял управление и перевернулся. В результате водитель Дж.Байрамов скончался на месте аварии. Пассажиры автомобиля – житель села Дашсалахлы Газахского района Ульви Алиев 1995 г.р. и житель Баку Кянан Будагов 1993 г.р. были госпитализированы с различными травмами.

Факт расследуется.