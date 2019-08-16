Тяжёлое ДТП на севере Азербайджана, есть жертва и пострадавшие

В Хачмазском районе Азербайджана произошла тяжёлая авария.

Как передаёт северное бюро Report, на 6-м км дороги Хачмаз-Губа, на территории села Ергюч автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся с двигавшемся в противоположном направлении автомобилем марки "ВАЗ-2107", в результате чего пострадали 6 человек.

Среди них - житель села Биринджи Нугеди Губинского района Алекберов Хазар Агамирза оглу (1979 г. рождения), жители села Агбиль Губинского района Ейюбов Ариф Амрали оглу (1993 г. рождения), Ейюбов Фархад Имран оглу (1982 г. рождения), Пиримов Орхан Магомед оглу (1992 г. рождения) и Искандеров Садыг Сарван оглу (1993 г. рождения). Пострадавшие были помещены в отделение травматологии Хачмазской районной центральной больницы.

По полученной из больницы информации, один из пострадавших - житель села Биринджи Нугеди Губинского района Бабаев Эльман Гасан оглу (1962 г. рождения) от полученных тяжёлых травм скончался в больнице.

По факту ведётся расследование.