Тяжелая авария в Сабирабаде - двое погибших - ВИДЕО

В Сабирабаде произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Report, ДТП был зафиксирован на 43 км автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз, проходящей через город Сабирабад.

Авария произошла в результате потери управления водителем автомобиля марки BMW, который сначала врезался в столб, а затем в стену на обочине.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались Усубов Вугар Гисмет оглу и Усубова Нурида Гисмет гызы. Усубов Амирага Гисмет оглу и Мамедов Ниджат Илькин получили различного рода травмы. Раненые были госпитализированы, ведется следствие.