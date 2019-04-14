Тяжёлая авария в регионе Азербайджана, есть погибшие

В Имаиллинском районе Азербайджана произошла тяжёлая дорожная авария.

Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл на пятом километре дороги Исмаиллы-Лагич-Демирчи, на территории села Ахан.

Движущийся из Лагича в направлении Шамахы водитель автомобиля BMW потерял управление транспортным средством, в результате чего машина съехала с дороги.

В аварии погибло три человека. Ещё один человек с тяжёлыми травмами был доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу.

По факту ведётся расследование.