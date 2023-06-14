Тяжелое ДТП в Кюрдамире: есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

В Кюрдамире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Верхне-ширванское бюро Report сообщает, что инцидент был зафиксирован на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящей по территории села Сор-Сор района.

Столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ-2107, в результате чего находившиеся в автомобиле ВАЗ 2107 жители Имишлинского района - 55-летние Аббасов Адам Ихтияр оглу и Аббасова Лала Хадис гызы и водитель Mercedes - житель Кюрдамирского района 24-летний Гурбанов Юсиф Тарлан оглу с телесными повреждения различной степени тяжести были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.