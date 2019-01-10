Тяжелая авария в Губе, трое погибших, один раненый - ФОТО

Губа. 10 января. REPORT.AZ/ В Губе произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через районный поселок Зардаби отрезке автомобильной дороги Губа-Хачмаз.
Получивший в результате столкновения двух автомобилей различные травмы водитель, житель села Рустов Рамин Алфаддин оглу Сеидахмедов 1979 г.р. помещен в Губинскую центральную районную больницу. Его состояние остается тяжелым.
В результате ДТП погибли трое жителей Хачмазского района - Джошгун Кямиль оглу Гасымов, Закир Эльдениз оглу Абасов и Нахид Теймур оглу Мамедов.
Valeh DadaşovАвтор новости