Тяжелая авария в Губе, трое погибших, один раненый - ФОТО

По факту ведется расследование

10 января, 2019 14:02

© Report https://report.az/storage/news/67a9a7f20dc1d7bbb9d1ba2f5ea94129/80f8396b-4e7c-41e6-ba49-6fb9ea3fbb10_292.jpg Губа. 10 января. REPORT.AZ/ В Губе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает местное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через районный поселок Зардаби отрезке автомобильной дороги Губа-Хачмаз. Получивший в результате столкновения двух автомобилей различные травмы водитель, житель села Рустов Рамин Алфаддин оглу Сеидахмедов 1979 г.р. помещен в Губинскую центральную районную больницу. Его состояние остается тяжелым. В результате ДТП погибли трое жителей Хачмазского района - Джошгун Кямиль оглу Гасымов, Закир Эльдениз оглу Абасов и Нахид Теймур оглу Мамедов.

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