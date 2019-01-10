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    Тяжелая авария в Губе, трое погибших, один раненый - ФОТО

    По факту ведется расследование
    © Report

    Губа. 10 января. REPORT.AZ/ В Губе произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает местное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через районный поселок Зардаби отрезке автомобильной дороги Губа-Хачмаз.

    Получивший в результате столкновения двух автомобилей различные травмы водитель, житель села Рустов Рамин Алфаддин оглу Сеидахмедов 1979 г.р. помещен в Губинскую центральную районную больницу. Его состояние остается тяжелым. 

    В результате ДТП погибли трое жителей Хачмазского района - Джошгун Кямиль оглу Гасымов, Закир Эльдениз оглу Абасов и Нахид Теймур оглу Мамедов. 

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