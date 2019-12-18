Тяжелая авария на трассе Баку-Газах, двое погибших

На пролегающем через поселок Алят отрезке дороги Баку-Газах перевернулся микроавтобус, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Report, в результате аварии один человек погиб на месте происшествия, еще один 60-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства здравоохранения, получившие различные травмы 5 человек (трое мужчин 68, 28, 25 лет, две женщины 43, 33 года) помещены в Клинический медицинский центр.

Состояние одного из пострадавших тяжелое. Его поместили в отделение реанимации. Остальным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние раненых расценивается как средней тяжести.