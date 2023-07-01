Туриста, упавшего в скалистой местности в Гахе, эвакуируют

Установлена личность туриста, который упал в скалистой местности под названием "Илису Даг Хамамы", расположенной в 20 км от города Гах и в семи километрах от села Илису.
Как передает северо-западное бюро
В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавшего.
Напомним, что на месте происшествия привлечены техника и сотрудники Гахской пожарной охраны и медики Гахской районной центральной больницы.
Турист упал в скалистой местности в Гахском районе, в настоящее время его эвакуируют.
По информации северо-западного бюро Report, инцидент произошел в местности под названием "Илису Даг Хамамы", расположенной в 20 км от центра города Гах и в 7 км от села Илису.
Для эвакуации туриста и оказания ему помощи на место прибыли техника и сотрудники Гахской пожарной охраны и врачи Центральной районной больницы Гахского района.
В настоящее время ведутся спасательные работы.