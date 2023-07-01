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Туриста, упавшего в скалистой местности в Гахе, эвакуируют

Туриста, упавшего в скалистой местности в Гахе, эвакуируют Турист упал в скалистой местности в Гахском районе, в настоящее время его эвакуируют. По информации северо-западного бюро Report, инцидент произошел в местности под названием "Илису Даг Хамамы", расположенной в 20 км от центра города Гах и в 7 км
Происшествия
1 июля 2023 г. 18:22
Туриста, упавшего в скалистой местности в Гахе, эвакуируют

Установлена личность туриста, который упал в скалистой местности под названием "Илису Даг Хамамы", расположенной в 20 км от города Гах и в семи километрах от села Илису.

Как передает северо-западное бюро Report, им оказался житель села Зейем Гахского района Зафар Мирза оглу Абдуллазаде, 1993 года рождения.

В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавшего.

Напомним, что на месте происшествия привлечены техника и сотрудники Гахской пожарной охраны и медики Гахской районной центральной больницы.

17:06

Турист упал в скалистой местности в Гахском районе, в настоящее время его эвакуируют.

По информации северо-западного бюро Report, инцидент произошел в местности под названием "Илису Даг Хамамы", расположенной в 20 км от центра города Гах и в 7 км от села Илису.

Для эвакуации туриста и оказания ему помощи на место прибыли техника и сотрудники Гахской пожарной охраны и врачи Центральной районной больницы Гахского района.

В настоящее время ведутся спасательные работы.

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