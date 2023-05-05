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Турецкие спецслужбы разоблачили новое "крыло" ИГИЛ

Турецкие спецслужбы разоблачили новое "крыло" ИГИЛ Национальная разведывательная организация Турции (MİT) разоблачила новое формирование террористической группировки ИГИЛ, которое пыталось обосноваться в Азербайджане.
Происшествия
5 мая 2023 г. 12:54
Турецкие спецслужбы разоблачили новое крыло ИГИЛ

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) разоблачила новое формирование террористической группировки ИГИЛ, которое пыталось обосноваться в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в рамках расследования, инициированного прокуратурой Диярбакыра, антитеррористический отдел городского управления полиции и MİT провели совместную операцию.

В результате расследования выяснилось, что террористическая группировка ИГИЛ создала в Турции новую организацию под названием "Ахлак ве Суннат Дергиси". Установлено, что эта организация действует в Грузии, Азербайджане, Ираке, Мали, Судане, Алжире и Ливии.

Согласно информации, группировка сформировала "Группу джихада" и проводила ее подготовку в Грузии. Было отмечено, что членов группировки отправляют в регионы, где происходят военные конфликты.

Напомним, что 5 мая турецкие силы безопасности провели операцию в городах Анкара и Диярбакыр. В результате было задержано в общей сложности 96 членов террористической группировки ИГИЛ.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə MİT İŞİD-in Azərbaycanda da təşkilatlanmağa cəhd göstərən yeni qruplaşmasını ifşa edib

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