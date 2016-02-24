​Турецкая компания обратилась в МВД Азербайджана по поводу мошенничества на сумму 129 тыс. долларов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана обвиняется в мошенничестве по отношению к турецкой компании.

Как сообщает Report, руководство компании Gedik Holding, функционирующей в Турции, обратилось в министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана и заявило, что мужчина по имени Сиявуш, злоупотребив их доверием, купил электрические и строительные материалы на сумму 129 607 долларов США и не заплатил деньги.

По факту ведется расследование.