Турция объявила, что у нее есть доказательства о том, что журналиста Хашогги пытали и убили

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня стало известно, что саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пропавшего 10 дней назад, пытали и убили. У турецкой полиции появились доказательства с места преступления — из саудовского консульства в Стамбуле. Аудио и видеозаписи передали США, репортер работал на "Вашингтон пост".

Как сообщает Report, по данным "Вашингтон пост", власти Турции располагают доказательствами того, что саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги действительно был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Речь идет об аудиозаписи, по которой можно сделать вывод о том, что журналиста пытали перед тем, как убить.

Сообщается, что турецкие спецслужбы ознакомили с этой информацией своих американских коллег. На записях слышен голос журналиста, а также голоса людей, говорящих по-арабски. Кроме того, по утверждениям анонимных источников, существуют и видеокадры случившегося в консульстве 2 октября.

"Мы надеемся, что Джамал жив, хотя я понимаю, что шансов на это практически нет", — говорит советник президента Турции Ясин Актай.

Сегодня, 12 октября, в Стамбул для совместной работы с турецкими следователями прибыла делегация из Саудовской Аравии. На веренице черных "Мерседесов" эксперты из Эр-Рияда посетили консульство, где в последний раз и видели живым Джамаля Хашогги.

Между тем в турецких СМИ активно обсуждают команду ликвидаторов, которую, по данным репортеров, саудовские власти отправили в Стамбул для устранения журналиста. Сообщается, что операцией руководил Салах Мухаммед Аль-Тубаиги, глава судебно-медицинской экспертизы в департаменте безопасности Саудовской Аравии.

Джамал Хашогги был сотрудником газеты "Вашингтон пост", и американские журналисты сейчас активно требуют от Трампа жестких действий по отношению к ближневосточному союзнику.

Напомним, глава МИД Британии пригрозил санкциями Саудовской Аравии в связи исчезновением журналиста. В свою очередь, Трамп пообещал, что США разберутся с фактом исчезновения журналиста.