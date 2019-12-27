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Тураб Мусаев: Сообщения о моем привлечении к следствию не соответствуют действительности

Тураб Мусаев: Сообщения о моем привлечении к следствию не соответствую

Информация о привлечении сотрудников SOCAR Trading к следствию в уголовном деле, расследуемом на Мальте, полностью ложная.

Об этом Report сообщил глава отдела LNG SOCAR Trading Тураб Мусаев.

"Сообщения о моем привлечении к следствию не соответствуют действительности. Ни со мной, ни с другими сотрудниками нашей компании не связывались по данному делу", - сказал Мусаев.

Некоторые лица, ссылаясь на информацию зарубежных СМИ, распространяют слухи о том, что Тураб Мусаев привлечен к следствию.

"Ни одна мальтийская газета или информационное агентство не публиковали информацию о моем участии в расследовании", - сказал Мусаев.

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