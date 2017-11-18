Туман создал трудности на трассе Баку-Шемаха - ФОТО

© Report

Шемаха. 18 ноября. REPORT.AZ/ Густой туман на трассе Баку-Шемаха создал проблемы водителям.

Как сообщает ширванское бюро Report, наблюдающийся на дороге с утра густой туман все еще сохраняется.

Движение на дороге из-за тумана осложнено. Водители соблюдали дистанцию и двигались на низкой скорости.

Туман, в основном, наблюдается на пролегающей по территории Гобустанского района части трассы Баку-Шемаха. Дальность видимости на этой территории снизилась до одного метра.

Главное управление государственной дорожной полииции сделало водителям предупреждение в связи с туманом.