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    Туман создал трудности на трассе Баку-Шемаха - ФОТО

    Государственная дорожная полиция сделала водителям предупреждение в связи с туманом© Report

    Шемаха. 18 ноября. REPORT.AZ/ Густой туман на трассе Баку-Шемаха создал проблемы водителям.

    Как сообщает ширванское бюро Report, наблюдающийся на дороге с утра густой туман все еще сохраняется. 

    Движение на дороге из-за тумана осложнено. Водители соблюдали дистанцию и двигались на низкой скорости.

    Туман, в основном, наблюдается на пролегающей по территории Гобустанского района части трассы Баку-Шемаха. Дальность видимости на этой территории снизилась до одного метра. 

    Главное управление государственной дорожной полииции сделало водителям предупреждение в связи с туманом.

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