Туман создал трудности на трассе Баку-Шемаха - ФОТО

Шемаха. 18 ноября. REPORT.AZ/ Густой туман на трассе Баку-Шемаха создал проблемы водителям.
Как сообщает ширванское бюро Report, наблюдающийся на дороге с утра густой туман все еще сохраняется.
Движение на дороге из-за тумана осложнено. Водители соблюдали дистанцию и двигались на низкой скорости.
Туман, в основном, наблюдается на пролегающей по территории Гобустанского района части трассы Баку-Шемаха. Дальность видимости на этой территории снизилась до одного метра.
Главное управление государственной дорожной полииции сделало водителям предупреждение в связи с туманом.
Valeh DadaşovАвтор новости
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