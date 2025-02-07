Тугай Рагимли: Ущерб в результате оккупации в Тертере по 1 127 объектам составил свыше 155 млн манатов

Материальный ущерб в результате оккупации ряда сел и населенных пунктов Тертерского района по 1 127 объектам имущества составил более 155 миллионов манатов.

Материальный ущерб в результате оккупации ряда сел и населенных пунктов Тертерского района по 1 127 объектам имущества составил более 155 миллионов манатов.

Как передает Report , об этом заявил помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

По его словам, в результате оккупации ряда сел и населенных пунктов Тертерского района 899 мирных жителей были изгнаны, материальный ущерб по 1 127 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 155 миллионов манатов.

Напомним, что сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давид Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.