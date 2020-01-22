Труп в водоканале - следствие выяснило обстоятельства убийства

Установлено, что психически больной мужчина, труп которого был обнаружен в водном канале, был убит.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В Абшеронское районное управление полиции поступило обращение, что психически больной Джейхун Ахмедов 8 января вышел из дома в поселке Хокмели и не вернулся.

В связи с обращением незамедлительно начались оперативно-розыскные мероприятия.

21 января на участке реки, протекающей по территории села Чайлы, было обнаружено тело Дж.Ахмедова со следами насилия, в связи с чем сотрудники органов полиции и прокуратуры провели соответствующие мероприятия.

Следственные и оперативные мероприятия установили, что Дж.Ахмедов 8 января около 20 часов вечера был сбит на 15-м километре трассы Баку-Шамаха автомобилем марки Ford Tranzit, после чего водитель и пассажир транспортного средства забрали тело с собой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны водитель автомобиля, житель города Хырдалан Х.Худиев и пассажир - житель Баку С.Кочарли.

Расследование ведется в районной прокуратуре.