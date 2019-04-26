Труп азербайджанца обнаружен на улице в Санкт-Петербурге

На одной из улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга найдет труп 30-летнего мужчины.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, труп неизвестного мужчины был найден ночью прохожими у магазина.
Местные жители незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Как сообщили сотрудники полиции, мужчина — уроженец Азербайджана, был зарегистрирован и проживал в Петербурге.
Труп направлен в бюро судебно-медицинской экспертизы.
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